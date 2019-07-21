Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG için çok önemli güncelleme!
PUBG için çok önemli güncelleme!
Instagram 5 ülkede daha "beğeni" rakamlarını kaldırıyor
Instagram 'beğeni' rakamlarını kaldırıyor
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor

Japonya’da sel uyarısı: Binlerce kişiye tahliye emri

21 Temmuz 2019 Pazar 15:14
Japonya’da sel uyarısı: Binlerce kişiye tahliye emri

Japonya’da cumartesi günü başlayan şiddetli yağış, ülkenin batısındaki Hiroşima, Fukuoka ve Saga eyaletlerini olumsuz etkiliyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Kuzey Kyushu’daki Fukuoka ve Saga eyaletlerine saatte 110 milimetre yağmur yağdığını açıkladı.

Kyushu’nun Kurume ve Tosu şehirleri 275 milimetre yağış aldı.

Meteoroloji Ajansı yetkilileri, Fukuoka, Saga, Oita ve Hiroşima eyaletlerinin bazı bölümleri için toprak kayması uyarısı yaparken, bazı nehirlerde su seviyesinin sel riski seviyesinin üzerine çıktığı bildirildi.

Hiroşima, Hatsukaichi ve Asakura şehirlerinin bir kısmı ile Chikuzen şehrinin tamamında yaşayan, toplamda 111 bin kişi için tahliye emri verildi.

24 saat sürebilir 

Pazartesi gününe kadar devam edeceği tahmin edilen şiddetli yağışın, Kuzey Kyushu ve Shikoku bölgelerine 150 milimetre, Honshu bölgesine 100-120 milimetre yağmur bırakabileceği açıklandı.

(BRT/TRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Japonya’Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
İngiliz Maliye Bakanı canlı yayında istifa planını açıkladı
İngiliz Maliye Bakanı canlı yayında istifa planını açıkladı
İtalya’dan Fransa’ya “göçmen” mektubu
İtalya’dan Fransa’ya “göçmen” mektubu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim