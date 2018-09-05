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Japonya’da son 25 yılın en şiddetli tayfunu

05 Eylül 2018 Çarşamba 09:20
Japonya’da son 25 yılın en şiddetli tayfunu

 Japonya'da son 25 yılın en şiddetlisi olarak nitelendirilen Jebi tayfununda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Hyogo bölgesinin Kobe kenti ile Shikoku Adası'nın Tokushima bölgesini vuran tayfunun beraberinde getirdiği sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle yüzlerce uçak ile tren seferi iptal edildi, yüz binlerce kişi için de tahliye emri verildi.

Saatteki hızı bazı yerlerde 200 kilometrenin üzerine kadar çıkan tayfunun etkisiyle pek çok aracın otoyolda savrulup ters döndüğünü belirten yetkililer, Kyoto tren istasyonundaki cam tavanın bir kısmının çökmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Osaka Körfezi'ne demir atan bir geminin tayfunun etkisiyle sürüklenerek Izumisano kenti ile yapay bir ada üzerine kurulu Kansai Uluslararası Havalimanı'nı birbirine bağlayan bir köprüye çarptığı bildirildi. Kazada, gemideki 11 kişilik mürettebattan yaralanan olmadı.

Tayfun nedeniyle uçak pistinin ve terminal binasının zemin katının sular altında kaldığı Kansai Uluslararası Havalimanı kapatıldı. 

Havalimanında yaklaşık 3 bin kişinin mahsur kaldığı bilgisi paylaşıldı. Osaka'da yaklaşık 1 milyon 600 bin eve elektrik verilemediği kaydedildi.

Öte yandan, Başbakan Şinzo Abe, ülkenin güneybatı bölgelerine gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretini erteledi. 

Afet müdahale merkezi yetkilileriyle bir araya gelen Abe, halkı önlem almaya ve olası bir tehlikede evlerini erkenden terk etmeleri uyarısında bulundu.

Japonya'da 1993 yılında çıkan tayfunda 48 kişi hayatını kaybetmişti

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