Japonya’da “Yalnızlık Bakanı” atandı

Japonya'nın koronavirüse karşı mücadelesinde, sosyal hayatın durma noktasına gelmesi, halkı giderek daha stresli ve yalnız hissettirdi.

Ülkede intihar vakalarında ise artış gözlendi. Artan intihar vakalarının önüne geçmek için harekete geçen Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Bölgesel Kalkınma Bakanı Tetsushi Sakamoto'nun yalnız yaşayan kişilerin sorunlarından sorumlu bakan olarak atadı.

Sakamoto, yeni görevine ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Başbakan Suga, konuyu incelemem ve ilgili bakanlıkla koordine ederek kapsamlı bir strateji ortaya koymam için talimat verdi. Sosyal yalnızlığı ve izolasyonu önlemek ve insanlar arasındaki bağları korumak için faaliyetler gerçekleştirmeyi umuyorum" ifadelerine yer verdi.