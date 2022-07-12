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Japonya’nın eski başbakanı son yolculuğuna uğurlandı

Cuma günü seçim mitinginde konuşma yaparken ev yapımı silahla vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe'nin cenaze töreni gerçekleşti. Binlerce kişi Abe'nin cenaze aracına eşlik ederken, tören basına kapalı gerçekleşti.

12 Temmuz 2022 Salı 12:54
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Japonya’nın eski başbakanı son yolculuğuna uğurlandı
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Japonya’nın en genç başkanı olan ve ülkenin bu pozisyonda en uzun süre kalan ismi olan Shinzo Abe bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Geçen hafta ülkenin batısındaki Nara’da konuşma yaptığı sırada 41 yaşındakİ Tetsuya Yamagami’nin el yapımı silahıyla vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Abe’nin cenaze töreni bugün yapıldı.

Japonya’da şok etkisi yaratan suikastta yaşamını yitiren Abe, siyah bir cenaze arabasıyla götürüldü. Binlerce insan 67 yaşında ölen Abe’ye saygısını göstermek için yol kenarında aracın geçişini izledi.

Abe’nin cenaze törenine ailesi ve yakın arkadaşları katılırken, medya mensupları ise törene alınmadı.

Cenaze aracı başkent Tokyo’da tur yaparken, Nagatacho ve parlamento binası gibi yapıların önünden geçti.

LDP merkez binası önünde binlerce insan Abe’ye saygısını sunmak için gitti, uzun kuyruklar oluştu.
Abe’nin bazı destekçileri de ünlü siyasetçinin partisi Liberal Demokrat Parti’nin merkez binası önünde bekledi. 

Dünya genelinde birçok ülke lideri ve devlet insanı da Abe’ye başsağlığı mesajlarını iletti. Kyodo haber ajansı liderlerden ve dünya genelinden 2 bin başsağlığı mesajı geldiğini duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
JaponyaSon YolculukShinzo Abe
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