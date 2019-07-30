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Japonya’yı sıcak vurdu

30 Temmuz 2019 Salı 13:18
Japonya’yı sıcak vurdu

Yağmur sezonunu geride bırakan Japonya’da 30 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları can alıyor. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı verilerine göre, aşırı sıcaklardan dolayı şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti.

Verilere göre aşırı sıcaklıklara bağlı olarak 5 bin 664 kişi sıcak çarpması şikayetiyle hastanelere başvurdu, bunlardan 119’u birkaç hafta hastanede müşahede edecek. Bin 792 kişinin ise hafif sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.

Yetkililer önümüzdeki hafta da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği uyarısında bulunarak vatandaşlara sıcaklara karşı önlem alma çağrısı yaptı.

(BRT/NTV)

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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