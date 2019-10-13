Japonya’yı tayfun vurdu: 2 ölü

Japonya'yı etkisi altına alan Hagibis tayfunu, ülkede hayatı durma noktasına getirdi. Son 51 yılın en güçlü tayfunu olarak kabul edilen ve en yüksek risk grubunu ifade eden “süper tayfun” sebebiyle şimdiye kadar 2 kişi hayatını kaybetti. Risk altındaki bölgelerde bulunan vatandaşlara tahliye merkezlerine yönelmeleri bildirildi.

Reuters

Yerel yetkililer, vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyarırken, vatandaşların kablosuz kalmaları durumunda iletişim kurabilmelerine imkan sağlamak için bazı cep telefonu şirketler ücretsiz internet desteği sundu.

Başbakan Şinzo Abe, idarenin koordineli bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini, mahsur kalan vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını duyurdu. DHA