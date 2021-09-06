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Jeff Bezos’tan ‘sonsuz yaşam’ yatırımı

201 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, insanların sonsuza kadar yaşaması üzerine biyolojik yeniden programlamayı amaçlayan yaşlanma karşıtı araştırmalar gerçekleştiren bir şirkete yatırım yaptı.

06 Eylül 2021 Pazartesi 13:16
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Jeff Bezos’tan ‘sonsuz yaşam’ yatırımı

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü eski direktörü Richard Klausner başkanlığında insan biyolojik saatini ters çevirmek için 270 milyon dolar yatırım toplayan şirkette başta hücrenin önceki bir döneme dönebileceğini ispatlayarak Nobel ödülü kazanan Dr. Shinya Yamanaka olmak üzere birçok önemli bilim insanı bulunuyor.

Amazon’daki CEO’luk görevini bırakarak uzay seyahatine çıkan Jeff Bezos, şimdi de Rus girişimci Yuri Milner ile yaşlanmayı tersine çevirmenin yolunu keşfetmek amacıyla bir biyoteknoloji şirketine yatırım yaptı.

Bezos tarafından yatırım yapılan ve 2021’in başında ABD ve Birleşik Krallık'ta kurulan Altos Labs, başta hayvanlarda olmak üzere insanlarda da vücut biyolojik saatini geri çevirmek için hücrenin yeniden programlanma teknolojisini araştırmak üzere kuruldu.

201 milyar dolarlık servetiyle dünyanın zengin insanı olan Jeff Bezos’un da yatırım yaptığı şirket kısa süre içerisinde 270 milyon dolar yatırım toplarken, şirketin işe aldığı kişiler de öne çıkıyor.

NOBEL ÖDÜLLÜ BİLİM İNSANI İLE ÇALIŞIYOR

Yaşlanma karşıtı teknikler üzerine çalışacak olan şirket, dünya çapında hücre yeniden programlama araştırmalarına öncülük eden ve bu araştırma ile 2012 Nobel Ödülü'nü kazanan Dr. Shinya Yamanaka da var.

Yamanaka, hücrelere sadece dört protein ekleyerek, hayvan yaşamının yapı taşlarını oluşturan embriyonik kök hücrelerin özellikleriyle daha önceki bir döneme dönmeleri talimatının verilebileceğini keşfetmişti.

YAMANAKA YÖNTEMİYLE FARELERİ GENÇLEŞTİREN BİLİM İNSANI DA VAR

Şirketin çalışacağı diğer yetenekler arasında California'daki Salk Enstitüsü'nde çalışan ve hücre değiştirme araştırmalarına öncülük eden, maymun ve insan embriyolarını karıştırma konusundaki araştırmalarıyla tanınan İspanyol biyolog Dr. Juan Carlos Izpisua Belmonte de yer alıyor.

Belmonte, 2016'da Yamanaka'nın embriyonik kök hücre tekniğini yaşlanma belirtileri gösteren farelere uygulayıp, gençleşme belirtilerini ortaya koymuş, bunu da 'yaşam iksiri' olarak adlandırmıştı.

ABD ULUSAL KANSER ENSTİTÜSÜ ESKİ DİREKTÖRÜ BAŞKANLIK EDECEK

Ayrıca, insanlarda ve hayvanlarda yaşlanmayı doğru bir şekilde ölçebilen belirteçler geliştiren Dr. Steve Horvath’ın da şirketin bünyesinde çalışmalarını sürdüreceği belirtiliyor.

Yaşlanma karşıtı şirkete ise ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'nün 11. direktörü olarak görev yapan Richard Klausner başkanlık edecek.

DAHA ÖNCE DE YAŞLANMA KARŞITI ÇALIŞMALARA YATIRIM YAPMIŞTI

Ne Bezos ne de Milner, yaşlanma karşıtı çözümler arayan laboratuvarlara yatırım yapmaya yabancı değil.

200 milyar dolarlık serveti olan Bezos, daha önce yaşlanma karşıtı Unity Biotechnology'ye yatırım yapmıştı.

MİLNER DA UZUN ÖMÜR ÇALIŞMALARINA YATIRIM YAPMIŞTI

Facebooka’a yatırım yaparak ve Mail.Ru’nun kurucu ortağı olarak servetini yaklaşık 4,8 milyar dolara çıkaran 59 yaşındaki Milner ise geçtiğimiz yıl ‘Milky Way Foundation’ (Samanyolu Vakfı) adı altında uzun ömür üzerine yapılan çalışmalara yatırım yapmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Jeff BezosSonsuz Yaşam
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