Jeffrey Epstein hücresinde yarı baygın halde bulundu

ABD'de seks amaçlı insan kaçakçılığıyla ve çocuk istismarıyla suçlanan tutuklu milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, hücresinde "yarı baygın" halde bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldı.

ABD basınındaki haberlere göre, 66 yaşındaki Epstein Çarşamba günü yerde otururken bulunduğunda boynunda yara izleri vardı.

Boynundaki yaraların nasıl meydana geldiği henüz bilinmiyor.

NBC televizyonunun ismini belirtmediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, intihar teşebbüsü ya da saldırı ihtimalleri üzerinde de duruluyor.

New York Islah Merkezi'nde tutulan Epstein'ın Manhattan'daki bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi, ancak sağlık durumu hakkında bir açıklama yapılmadı.

Suçsuz olduğunu savunan Epstein'ın geçen hafta kefaletle serbest bırakılması reddedilmişti.

EPSTEİN NEYLE SUÇLANIYOR?

Milyarder iş adamı hakkındaki son soruşturma reşit olmayan kızlara para karşılığı cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin iddiaları içeriyor. Çocukların yaşlarının 14'e kadar indiği kaydediliyor.

6 Temmuz'da New Jersey'ye özel jetiyle indiğinde gözaltına alınan Epstein, reşit olmayan çok sayıda genç kıza cinsel taciz suçundan geçmişte hüküm giymişti.

2008 yılında suçlu olduğunu kabul ederek, savcılık makamı ile anlaşmış ve olası bir ömür boyu hapis cezası yerine 13 ay hapisle cezalandırılmıştı.

O dönem avukat olan ABD Çalışma Bakanı Alex Acosta, tartışmalı anlaşma nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı.

Epstein, duruşmasında ifade vermesi beklenen iki tanığa yüklü miktarda para ödemekle de suçlanıyor.

İşadamı suçlamaları reddediyor. Suçlu bulunması halinde, 45 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, zengin ve güçlü insanlarla iyi ilişkileri olan bir isim.

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere Prensi Andrew bir dönem arkadaşlık yaptığı isimler arasında.