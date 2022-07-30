Jennifer Lopez'den saç stilleri!

Mini topuzlar

Sokak stilinde özellikle yaz aylarında topuz saçlar hem kurtarıcı hem de tarz gözüküyor. Lopez de mini topuzlar kullanarak sokak stilini daha sportif bir hale getiriyor.

Uzun ve çekici

Saçları uzatmak herkesin harcı değil. Ancak uzun saçlar bu sene oldukça trend! Lopez’in rapunzel saçları da trendlere ayak uyduran bir görünüm.

Yüksek at kuyruğu

At kuyrukları yukarı! Lopez’in ultra yukarıdan at kuyruğu amazon kadınlarını andırıyor.

Enerjik bukleler

Dalgalı saçlar her zaman hareketli bir görünüm için ideal bir model. Jennifer da bukleler ile görünümü de enerji katıyor.

İkonik topuz

Jennifer’ın imzası sayılan bu topuz şık bir görünüm için oldukça ideal.