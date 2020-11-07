Joe Biden: 74 milyon Amerikalı ülkenin bir araya gelmesini istedi

Delaware'de seçmenlerine seslenen Demokrat Parti Adayı Joe Biden74 milyon oy aldığını ve Donald Trump'tan 4 milyon oy fazla aldığını açıkladı.

Başkanlığa yakın olduğunu söyleyen Biden şu ifadeleri kullandı:

Zafer ilan etmek için burada değilim. Ancak sayılar bize bu yolda olduğumuzu gösteriyor. Net bir çoğunlukla kazanacağımı görebilirsiniz. 24 saat önce Pensilvanya'da gerideydik şimdi ilerdeyiz. Arizona ve Nevada'da öndeyiz. Nevada'da farkı ikiye katladık. 74 milyon oy aldık. ABD tarihindeki geçmiş tüm başkanlardan daha çok oy almış durumdayız. Donald Trump'ın üzerinde 4 milyonluk bir farkımız var. Süreç devam ediyor. Amerika'nın dört bir yanında seçmenlerin desteğini almaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Dört yıl önce kaybettiğimiz ülkenin kalbini oluşturan eyaletlerde yeniden kazandık. Seçim oylarının sayılması çok yavaş ilerliyor. Ancak bunlar sadece rakamlar değil. Bunlar seçmenler. Bunlar temel vatandaşlık haklarını ve iradelerini gösteren insanların sesleri. Rekor sayıda her ırktan ve yaştan seçmen oylarını verdi. Bu seçmenler ülkenin daha çok ayrılmasını değil bir araya gelmesini istediler. 74 milyon Amerikalı konuştu. Son sonuçları beklerken tabii ki sürecin başlamasını da sabırsızlıkla bekliyoruz. Sizin oylarınızın hepsi sayılacak. bunu durdurmak için ne kadar uğraştıkları umurumda değil. İnsanların sesleri duyulacak. ABD ilerlemeye devam edecek.

Dün sağlık ve ekonomi uzmanlarıyla bir araya geldik. Pandemi bildiğiniz gibi her geçen gün daha endişe verici bir hale geliyor. Günlük vakalar patlama yapmış durumda.Günde 200 bin vakaya doğru gidiyoruz. 240 bin kişi hayatını kaybetti. Amerika'nın dört bir yaınnda aileler sevdiklerini kaybetti. Birçok aile bu acıyı bizzat yaşadı. Aileden birisini kaybetmenin ne demek olduğunu bilirim. Gerçekten çok büyük bir acıdır. İlk günden beri herkes şunu biliyor ki bu virüsü kontrol altına almak ve durdurmak bizim ana amacımız olacaktır. Hayat kurtarmak için çalışacağımızı herkes biliyor. Pandemiyi kontrol altına almak konusundaki başarısızlık nedeniyle ekonomi de kötü yönde ilerliyor. Bundan da birçok insan etkileniyor. Bu zorlu seçi sürecinden sonra tüm ABD halkınında ekonomik toparlanma için bizimle beraber olacağına eminiz.

Liderlerimizin görevi bu güçlü fikir ayrılıklarımızı bizi birleştirecek şekilde ortada buluşturmak, ulus için çalışmalı ve çatışma yerine sorunları çözmeye odaklanmak olmalı. Liderliğin ve siyasetçilerin görevi tüm vatandaşların haklarını iyileştirmek, bizi birleştirmek, düşman etmemektir. Kime oy verirseniz verin eminim ki 150 milyondan fazla seçmenin çoğu bu çatışmayı siyasetten atmak istediğimiz konusunda bizimle hem fikirdir. Öfkeyi ve şeytanlaştırmayı artık geçmişte bırakmamız gerekiyor. Başkan olarak sorumluluğum tüm ülkeyi temsil etmek olacak. Geleceğimizi inşa etmek için çok büyük fırsata sahibiz.

Kim olduğumuzu unutmayalım. Birlik olduğumuzda başaramadığımız hiçbir şey olmadı bugüne kadar.

KRİTİK EYALETLERDE ÖNDE

Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil. Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Pensilvanya, Nevada, Arizona ve Georgia'da Biden ipi göğüslemeye daha yakın.



Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor.