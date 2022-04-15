Joe Biden boşlukla tokalaştı

ABD Başkanı Joe Biden, yine skandal bir hareketiyle dünyanın gündeminde...

Biden'ın henüz başkan seçilmeden, kampanya sürecinde yaşı ve sağlık sorunları gündeme gelmişti.

Göreve gelen Biden, ayakta uyumak, uçağa binerken basamaklardan düşe kalka çıkmak, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile eşini karıştırmak gibi birçok skandala imza attı.

ABD Başkanı'nın bu görüntülerinden sonra yaşı ve akıl sağlığı tartışma konusu oldu.

Son skandal: Boşlukla tokalaştı

Biden'ın son skandalı ise Kuzey Carolina eyaletindeki bir üniversitedeki etkinliğinde yaşandı.

Ülkesindeki tedarik zinciri krizi ile ilgili 40 dakikalık bir konuşma yapan Biden, konuşması bittikten sonra tokalaşmak için elini boşluğa uzattı.

Boşlukla tokalaşır vaziyette bir süre duran Biden, daha sonra sağına ve soluna bakarak tuhaf tavırlarına devam etti.

Bir süre seyirciye sırtını garip bir şekilde dönen ABD Başkanı, alkışlar ve müzik eşliğinde sahneden indi.

"Yaşlı istismarı"

Biden'ın bu görüntüleri ABD'de gündemin bir numaralı maddesi haline gelirken, muhalefetteki isimler sert açıklamalarda bulundu.

Başkan'ın akıl sağlığı tekrar tartışmaya açılırken, sosyal medya kullanıcılarının bazıları durumu 'yaşlı istismarı' olarak değerlendirdi.