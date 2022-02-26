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Joe Biden'e soğuk duş! Trump başkan olsa Putin Ukrayna'ya saldıramazdı!

Rusya- Ukrayna Savaşı 3. gününde çok geniş sınırlara yayılırken iki ülke arasında çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

26 Şubat 2022 Cumartesi 22:56
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Joe Biden'e soğuk duş! Trump başkan olsa Putin Ukrayna'ya saldıramazdı!
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RusyaUkrayna Savaşı 3. gününde çok geniş sınırlara yayılırken iki ülke arasında çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Öte yandan ABD'de yapılan bir anket ile seçmenlere Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin fikirleri soruldu. Seçmenlerin yüzde 62'si, Donald Trump'ın hala başkan olması durumunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldıramayacağı yönünde görüş bildirdi.

Harvard Amerikan Siyaset Çalışmaları ve Harris araştırma merkezinin yaptığı ankette, seçmenlere Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin fikirleri soruldu.

'TRUMP BAŞKAN OLSA PUTİN UKRAYNA'YA SALDIRAMAZDI'

Ankete katılanların yüzde 62'sinin görüşü, Trump'ın hala başkan olması durumunda Putin'in Ukrayna'ya saldıramayacağı yönünde oldu.

Bu yönde görüş bildirenlerin yüzde 85'nin Cumhuriyetçi, yüzde 38'inin ise Demokrat olduğu kaydedildi.

Ayrıca ankete katılanların yüzde 59'u Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının nedenini Biden'ın zayıflığı olarak görürken, yüzde 41'i Putin'in kararında Biden'ın bir etken olmadığı görüşünü aktardı.

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna SavaşıRusyaUkraynaJoe BidenTrump
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