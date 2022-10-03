Joe Biden gündem oldu! Yine nereye gideceğini şaşırdı...

ABD Başkanı Joe Biden yine sosyal medyada gündem oldu. Birçok gafa imza atan ve bazı davranışlarıyla hem dünya gündeminin hem de sosyal medya gündeminin üst sıralarda yer bulan ABD Başkanı Joe Biden, yine nereye gideceğini şaşırdı. Biden'ın bir kez daha sosyal medyanın diline düşmesine neden olan olay ise Beyaz Saray'da cuma günü düzenlenen Roş Haşanah (İbrani takviminde yeni yıl) etkinliği sırasında yaşandı.

JOE BIDEN'IN YİNE YOLUNU ŞAŞIRDIĞI AN!

Paylaşılan görüntülerde, Joe Biden'ın nereye gideceğini şaşırdığı görülüyor. Eşi Jill Biden o sırada ABD Başkanı'nın yüzüne karşı el çırpıyor ve iddialara göre böylece Biden'ın etrafında neler olup bittiğini anlamasını sağlamaya çalışıyor.

Joe Biden, yine iddialara göre o sırada nereye gideceğini eşi Jill Biden'a soruyor. Jill Biden ise sırtına dokunarak eşi Joe Biden'ı yönlendiriyor.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YİNE OLMUŞTU

79 yaşındaki Biden, geçtiğimiz günlerde Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı’nda (FEMA) yaptığı konuşma sonrasında kürsüden inerken yine yolu şaşırmıştı. FEMA’daki konuşmasından sonra teşekkür ederek kürsüden ayrılan Başkan Biden’ın yanlış yere doğru yürüdüğü ve yanında duran yetkililerin Biden’a "Sayın Başkan" diye seslenerek yönlendirmeye çalıştığı görülmüştü.

Son zamanlarda katıldığı konferanslarda ve toplantılarda benzer hareketler sergileyen ABD Başkanı Biden, sosyal medya kullanıcılarının hedefi haline geldi.