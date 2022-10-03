Künye
Kıbrıs 22
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Kadınların fotoğrafını çeken sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak... Oyofo cezaevini boyladı
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak...
Küfür ettiği için 4 yerinde bıçakladı
Küfür ettiği için 4 yerinde...
banner107
Flaş Haber
Kurlar Güne Nasıl Başladı?
Kapat

Joe Biden gündem oldu! Yine nereye gideceğini şaşırdı...

Son zamanlarda imza attığı gaf ve hareketler dünya gündeminde geniş yankı bulan ABD Başkanı Joe Biden yine gündem oldu. Biden, bu kez nereye gideceğini şaşırdı. ABD Başkanı, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı’nda (FEMA) yaptığı konuşma sonrası kürsüden ayrılırken de yolunu şaşırmıştı. Bu kez Biden'a doğru yönü göstermeye çalışan kişi ise First Lady Jill Biden oldu.

03 Ekim 2022 Pazartesi 07:00
37 Okunma
Joe Biden gündem oldu! Yine nereye gideceğini şaşırdı...



ABD Başkanı Joe Biden yine sosyal medyada gündem oldu. Birçok gafa imza atan ve bazı davranışlarıyla hem dünya gündeminin hem de sosyal medya gündeminin üst sıralarda yer bulan ABD Başkanı Joe Biden, yine nereye gideceğini şaşırdı. Biden'ın bir kez daha sosyal medyanın diline düşmesine neden olan olay ise Beyaz Saray'da cuma günü düzenlenen Roş Haşanah (İbrani takviminde yeni yıl) etkinliği sırasında yaşandı.

JOE BIDEN'IN YİNE YOLUNU ŞAŞIRDIĞI AN!

Paylaşılan görüntülerde, Joe Biden'ın nereye gideceğini şaşırdığı görülüyor. Eşi Jill Biden o sırada ABD Başkanı'nın yüzüne karşı el çırpıyor ve iddialara göre böylece Biden'ın etrafında neler olup bittiğini anlamasını sağlamaya çalışıyor.

Joe Biden, yine iddialara göre o sırada nereye gideceğini eşi Jill Biden'a soruyor. Jill Biden ise sırtına dokunarak eşi Joe Biden'ı yönlendiriyor.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YİNE OLMUŞTU

79 yaşındaki Biden, geçtiğimiz günlerde Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı’nda (FEMA) yaptığı konuşma sonrasında kürsüden inerken yine yolu şaşırmıştı. FEMA’daki konuşmasından sonra teşekkür ederek kürsüden ayrılan Başkan Biden’ın yanlış yere doğru yürüdüğü ve yanında duran yetkililerin Biden’a "Sayın Başkan" diye seslenerek yönlendirmeye çalıştığı görülmüştü.

Son zamanlarda katıldığı konferanslarda ve toplantılarda benzer hareketler sergileyen ABD Başkanı Biden, sosyal medya kullanıcılarının hedefi haline geldi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Enerjisi bitmek bilmeyen burçlar
Enerjisi bitmek bilmeyen burçlar
Dünyanın en yardımsever burçları
Dünyanın en yardımsever burçları
Evliliği ayakta tutmanın yolları
Evliliği ayakta tutmanın yolları










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim