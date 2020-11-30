Joe Biden, Hazine Bakanlığına eski Fed Başkanı'nı seçti

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, geçen haftalarda ABD medyasında yer alan haberleri doğrulayarak, Hazine Bakanlığına Janet Yellen'ı seçtiğini söyledi.

Janet Yellen, bu göreve seçilmesinin ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

"Saygın ekonomi ekibi"

Biden, Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB) Direktörlüğüne Neera Tanden’ı ve Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanlığı'na Cecilia Rouse’ı seçtiğini de duyurdu.

Joe Biden, uzun yıllar danışmanlığını yapan Jared Bernstein ve Heather Boushey’i de Ekonomi Danışmaları Konseyi üyeleri olarak atayacağını söyledi.

Biden açıklamasında, “Salgını kontrol altına almak için çalışmaya başladığımızda, bu ekonomik kriz sırasında Amerikan halkına acil ekonomik rahatlık sağlayacak ve ekonomimizi her zamankinden daha iyi yapmamızda yardımcı olacak ekip budur" dedi.

Biden, söz konusu ekonomi ekibinin “saygın” ve kamu görevlerinde “test” edildiğini de anlattı.