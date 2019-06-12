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Joe Biden: Seçilirsem kansere çare bulacağım

ABD’de 2020 yılında yapılacak seçimlerde başkan adayı olan Joe Biden, seçildiği takdirde kansere çare bulacağını söyledi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:39
Joe Biden: Seçilirsem kansere çare bulacağım
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ABD’nin Iowa eyaletindeki seçim kampanyası sırasında konuşan Demokrat Parti’den başkan adayı olan Joe Biden, iddialı bir vaatte bulundu.

Biden, “Eğer başkan seçilirsem söz veriyorum kansere çare bulacağız” dedi.

Oğlu Beau Biden’i 2015 yılında beyin kanseri nedeniyle 46 yaşında kaybeden Joe Biden, adaylık yarışına girmekten vazgeçmişti. 

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Altı dönem senatörlük yapan Biden, eski Başkan Barack Obama’nın da iki dönem boyunca yardımcılığını yapmıştı. 

1998 ve 2008'ta başkan adayı olan Biden, Beyaz Saray hayalini gerçekleştirememişti.

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Anahtar Kelimeler:
BidenKanserHaberKıbrıs
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