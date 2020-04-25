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Joe Biden Trump'ın açıklamasıyla dalga geçti

ABD'de, kasım ayında yapılacak seçimlerde Trump'ın rakibi olması beklenen Demokrat Parti aday adayı Joe Biden, Trump'ın dezenfektan açıklamasıyla sosyal medya hesabından dalga geçti.

25 Nisan 2020 Cumartesi 11:10
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Joe Biden Trump'ın açıklamasıyla dalga geçti

Biden, sosyal medya hesabı üzerinden Trump'ın koronavirüse karşı dezenfektan enjekte etme önerisiyle dalga geçerek, "Bunu söylemek zorunda olduğuma inanamıyorum ama lütfen çamaşır suyu içmeyin" dedi.

200 binden fazla paylaşılan Biden'ın tweeti 1 milyondan fazla beğeni aldı.

ABD Başkanı Trump, COVID-19'la Mücadele Görev Gücünün dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Ultroviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Peki, dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz; virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir" demiş ve salondaki bilim insanlarına bu konuda araştırma yapmaları önerisinde bulunmuştu. 

Daha sonra ise sorusunun kinayeli bir soru olduğunu söylemişti.

Anahtar Kelimeler:
Joe BidenTrumpABD
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