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John Lennon'un gözlükleri 170 bin euroya satıldı

Efsanevi İngiliz sanatçı John Lennon'un meşhur gözlükleri dün gerçekleştirilen açık artırmada 170 bin euroya alıcı buldu.

14 Aralık 2019 Cumartesi 18:10
John Lennon'un gözlükleri 170 bin euroya satıldı

The Beatles’ın üyesi John Lennon’un gözlüğü 1968’de grubun şöförlüğünü yapan Alan Herring tarafından, Londra’da düzenlenen açık artırmayla 170 bin euroya (yaklaşık 970 bin TL) satıldı.

1968’de The Beatles’ın şöförlüğünü yapan Alan Herring, o yıl John Lennon’un gözlüklerini arabada unuttuğunu, geri vermek istediğinde ise Lennon’un gözlükleri ona hediye ettiğini açıkladı.

“GÖZLÜĞÜ 51 SENE SAKLADIM”

Herring o günü, “Ringo Starr’ın arabasına John Lennon, Ringo Starr ve George Harrison’ı aldım ve onları ofise bıraktım. John Lennon’un güneş gözlüğünü arka koltukta unuttuğunu fark ettim. Daha sonra John, o gözlüğü bana hediye etti. Bu gözlüğü 51 sene sakladım” şeklinde anlattı.

Aynı müzayedede isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi tarafından gitarist George Harrison’a ait bir kolye de 12 bin Euro’ya satıldı.

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