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Johnson and Johnson'ın AB'ye aşı teslimatı gecikecek

Avrupa Birliği, Johnson and Johnson firmasının yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşıların teslimatının gecikeceğini bildirdi.

16 Haziran 2021 Çarşamba 17:40
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Johnson and Johnson'ın AB'ye aşı teslimatı gecikecek

AB Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, geçen hafta Johnson and Johnson'ın ABD'deki üretim tesislerinde Kovid-19 aşısının içeriğine, başka bir aşının içeriğinin karıştığını hatırlattı.

Firmanın bu tesiste üretilen aşılarının, önlem amaçlı geçici olarak AB'de dağıtılmaması kararı verildiğini vurgulayan Keersmaecker, "Sonuç olarak firmanın ikinci çeyrek sonuna kadar temin etmesi gereken 55 milyon dozu gönderemeyeceğini öngörüyoruz." dedi.

AB'nin Johnson and Johnson firmasıyla 200 milyon doz aşı almak üzere anlaşması bulunuyor. Tek doz uygulanan aşıların 55 milyon dozunun, ikinci çeyreğin sonuna kadar teslim edilmesi gerekiyordu.

Üretimdeki aksaklık nedeniyle teslim edilemeyecek aşıların miktarının 17 milyon doz olduğu belirtilmişti. Firmanın AB'ye bugüne kadar 12 milyon doz aşı gönderdiği ifade ediliyor.

AB, bugüne kadar Johnson and Johnson dışında BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna'nın aşılarına onay verdi. Daha önce özellikle AstraZeneca aşılarının teslimatında çıkan sorunlar nedeniyle AB BioNTech-Pfizer aşısına ağırlık verdi.

Anahtar Kelimeler:
Johnson And JohnsonAvrupa Birliği
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