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Johnson: "Çok pişmanım"

Koronavirüsüne yakalanan Başbakan Boris Johnson, salgını hafife almasının pişmanlığını yaşıyor...

02 Nisan 2020 Perşembe 13:51
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Johnson: "Çok pişmanım"

Koronavirüsüne yakalanan Başbakan Boris Johnson, salgını hafife almasının pişmanlığını yaşıyor...

 Johnson, İngiltere’de sadece bir günde 565 kişinin Covid-19 nedeniyle ölmesi sonucu çok pişman olduğunu belirtti.

İngiltere’de Koronavirüs salgının her geçen gün büyümesi ve ölümlerde rekor artışlara yol açmasından büyük pişmanlık duyduğunu belirten İngiltere Başbakanı Johnson, Twitter’dan yaptığı açıklamada, önleyici tedbirler takip edilirse, bu sayıların artmasının durdurulacağı ve ölümlerin azalacağını söyledi.

Johnson Twitter’dan yaptığı açıklama şöyle:

“Hiç şüphe yok ki, çok üzgün bir gün. Beş yüz altmış ek vaka ve bu bir rekor … Düşüncelerimiz ve kalplerimiz kurbanların aileleriyle. Ancak, belirlenen programı takip edebilir ve kabul ettiğimiz prosedürlere uyarsak, Koronavirüs vaka sayılarını ve ölümleri azaltacağımızdan şüphe yok. …ve önümüzdeki haftalarda veya aylarda bu virüsün seyrini değiştireceğiz. ”

Başbakan Johnson, ayrıca İngiliz halkına çağrıda bulunarak, “Salgın geçinceye kadar evde kalın. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın” uyarısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , Koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurmuştu.

Johnson, yayınladığı mesajda, “Son 24 saat içinde hafif semptomlar göstermeye başladım ve Koronavirüs testim pozitif çıktı. Kendimi karantina altına aldım. Bu virüsle savaşırken hükümete video konferans yoluyla liderlik etmeye devam edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Johnson, 12 Mart’ta düzenlediği basın toplantısında, “Daha birçok aile, sevdiklerini zamansız kaybedecek” ifadesini kullanması büyük tepki toplamıştı.

Johnson Koronavirüs nedeniyle olağanüstü önlemler alınmayacağını açıklamış, ancak bu açıklamasının üzerinden saatler geçtikten sonra İngiltere’de Koronavirüsten ölenlerin sayısı ikiye katlanarak 21’e, vaka sayısı da 824’ten bin 140’a yükselmesi sonucu geri adım atarak, korona virüsle ilgili tedbirlerin artırılacağını söylemişti.

Anahtar Kelimeler:
Boris JohnsonKoronavirüsİngiltere
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