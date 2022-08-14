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Johnson gazeteciliğe dönebilir

Başbakanlığından önce yalan haber yüzünden The Times'tan kovulan Boris Johnson'ın görevi bıraktıktan sonra eski mesleği gazeteciliğe dönebileceği öne sürüldü.

14 Ağustos 2022 Pazar 11:42
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Johnson gazeteciliğe dönebilir


Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın görevi bıraktıktan sonra eski mesleği gazeteciliğe dönebileceği öne sürüldü.

Guardian'ın dün yayımladığı habere göre İngiltere'nin ünlü tabloid gazetelerinden Daily Mail, Johnson'a köşe yazarlığı teklifi götürdü.

Daily Mail'dan kimliklerini açıklamayan kaynaklar, teklif edilen maaşa veya diğer detaylara ilişkin bilgi paylaşmadı.

Independent'in aktardığı habere göre, ne BK Başbakanlık Konutu ve Ofisi ne de Daily Mail, Guardian'ın teklife dair yorum talebine yanıt verdi.

KÖŞE YAZARLIĞINDAN SERVET KAZANIYORDU

Johnson, 2016'da Dışişleri Bakanı olarak göreve gelmeden önce ülkenin tanınmış gazetelerinden Telegraph'ta haftalık köşe yazıları yayımlıyordu.

Boris Johnson, o dönem ayda 10 saat çalışarak yılda 275 bin sterlin (yaklaşık 6 milyon TL) maaş alıyordu. 2018'de görevi bıraktıktan sonra yine aynı maaşla Telegraph'ta işe girmişti.

Johnson, son yazısını başbakan seçilmeden üç gün önce 21 Temmuz 2019'da kaleme almıştı. Siyasetçi, yazısında 1969'da ABD'li astronotların Ay'a inişini örnek göstererek, ülkenin Brexit süreciyle Avrupa Birliği'nden ayrılması için bundan ilham alması gerektiğini belirtmişti.

Daily Mail, geçen yıl genel yayın yönetmeni George Greig'in belirlediği çizgide Johnson hükümetine karşı eleştirel yazılara yer verirken, bu yıl hükümeti ve Muhafazakar Parti'yi destekleyen haber ve analizler yayımlıyor.

YALAN HABER YÜZÜNDEN KOVULMUŞTU

Bunda Greig'in gazeteden ayrılması ve yerine Ted Verity'nin gelmesinin de payı büyük. Verity'nin eşi Joanne Hegarty, BK First Lady'si Carrie Johnson'ın yakın arkadaşı. Hegarty, 8 Haziran'da Instagram'da, Johnson'ın eşi tarafından BK Başbakanlık Konutu ve Ofisi'ne davet edildiğini yazmış ve fotoğraflar paylaşmıştı.

Johnson, Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta gazeteci olarak çalışmaya başlamış fakat burada yazdığı bir yalan haber nedeniyle kovulmuştu.

BK Başbakanı daha sonra Telegraph'a geçmiş ve 1989'da gazetenin Brüksel muhabiri olmuştu.

Johnson daha sonra ülkesine geri dönmüş ve 2001'de parlamenter seçilerek siyasete atılmıştı.

Başbakan, kabinesinden gelen eleştiri ve istifaların ardından 7 Temmuz'da görevi bırakma kararı aldığını duyurmuştu.

Muhafazakar Parti içinde başlayan seçim maratonunda, başbakanlık ve parti liderliği için şu anda Dışişleri Bakanı Liz Truss ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak yarışıyor.

Ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesinin yapacağı seçimlerin ardından sonuçların 5 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

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