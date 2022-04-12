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Johnson görüşmeşmede Biden’ı Kiev’e yaptığı ziyaret konusunda bilgilendirdi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna’ya desteği görüştü.

12 Nisan 2022 Salı 21:29
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Johnson görüşmeşmede Biden’ı Kiev’e yaptığı ziyaret konusunda bilgilendirdi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna’ya desteği görüştü.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamaya göre, Johnson telefon görüşmesinde Biden’ı Kiev’e yaptığı ziyaret konusunda bilgilendirdi.

Johnson ve Biden, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda yeni bir Rus saldırısına hazırlandığı bir dönemde Kiev’e askeri ve ekonomik desteğin artırılması ve hızlandırılmasını ele aldı.

Liderler ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki ekonomik baskıyı artırma ve Batı ülkelerinin Rus petrol ve gazına olan bağımlılığını sona erdirmeye yönelik çabaların sürdürülmesinde mutabık kaldı.

İngiltere’nin gelecek günler ve haftalarda Ukrayna’ya gemisavar füzeleri ve askeri araçlar vereceğini belirten Johnson ayrıca, uluslararası toplumun Ukrayna’ya uzun vadeli taahhüdünün gerekli olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı, New York’taki saldırı nedeniyle üzüntüsünü de dile getirdi.

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