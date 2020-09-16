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Johnson: İkinci bir karantina felaket olur

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs salgınıyla mücadelede ikinci bir ulusal çapta karantinanın ülke için mali açıdan felaket olacağını söyledi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 20:32
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Johnson: İkinci bir karantina felaket olur

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ikinci bir ulusal çapta karantina istemediğini açıkladı.

Bunun tamamen yanlış olacağını düşündüğünü söyleyen Johnson, "Önlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Mali sonuçları bakımından da felaketten başka bir şey getireceğinden şüpheliyim" dedi.

Son 24 saatte 3 bin 991 kişinin testi pozitif çıktı

Ülkede Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 3 bin 991 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 378 bin 219'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 artarak 41 bin 684 oldu.

Avrupa'da COVID-19'dan en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de vaka sayısı ağustos ayından itibaren yükselişe geçmişti.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı. 

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