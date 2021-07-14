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Johnson: Irkçılığın İngiltere'de sorun olduğunu düşünüyorum

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İngiltere'de ırkçılığı körüklemekle eleştirilen Başbakan Boris Johnson, ülkesinde ırkçılığın bir sorun olduğunu düşündüğünü belirterek, bunun ele alınması ve ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti

14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:55
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Johnson: Irkçılığın İngiltere'de sorun olduğunu düşünüyorum

İngiltere'de Avam Kamarasında yapılan Başbakana Sorular Oturumunda, İtalya'nın penaltılarla kazandığı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) finali sonrasında İngiliz siyahi futbolcuların sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kalması gündeme geldi.

Milletvekillerin yönelttiği soruları yanıtlayan ve ırkçılığı körüklediği gerekçesiyle eleştirilen Johnson, ırkçı tacizi tamamen kınadığını belirterek, hükümetin bu tür tacizlerden suçlu olanların maçlara gitmemelerini sağlamak için adımlar attığını söyledi.

Boris Johnson, hükümetin, İngiltere'de sistemik ırkçılığın bir sorun olmadığına dair inancının arkasında durup durmadığını sorusuna, "Irkçılığın İngiltere'de bir sorun olduğunu düşünüyorum." yanıtını vererek, bunun ele alınması ve ortadan kaldırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Johnson ile EURO 2020'de taraftarların, ırkçılığı protesto etmek için "diz çökme" eylemi yapan İngiliz oyuncuları yuhalama hakkı olduğunu söyleyen İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, futbolcuların maruz kaldığı son ırkçı tacizleri kınadıkları için "iki yüzlü" olmakla eleştiriliyor.

Johnson, ayrıca 2018'de İngiliz The Telegraph gazetesi için kaleme aldığı makalesinde, "Bana burkanın baskıcı olduğunu söylerseniz, o zaman size katılırım. Kadınların yüzlerini örtmesini beklemenin tuhaf ve zorbalık olduğunu söylerseniz, buna da kesinlikle katılıyorum. Daha ileri gidecek olursam insanların 'mektup kutuları gibi' etrafta dolaşmayı seçmelerinin kesinlikle saçma olduğunu söyleyeceğim." ifadesini kullanmıştı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ve İngiltere, Wembley Stadı'nda karşı karşıya gelmiş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta İtalya, penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük kurarak kupayı kazanmıştı.

İngiltere'nin son üç penaltısını kaçıran Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka, karşılaşmanın ardından ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Boris Johnsonırkçılık
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