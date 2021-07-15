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Johnson & Johnson, içinde benzen olduğu tespit edilen güneş kremlerini piyasadan toplattı

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Johnson & Johnson ilaç firması tarafından piyasaya sürülen bazı güneş kremlerinin benzen içerdiği için geri çekildiği bildirildi.

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:11
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Johnson & Johnson, içinde benzen olduğu tespit edilen güneş kremlerini piyasadan toplattı

Sürekli maruz kalındığında kansere yol açabilecek bir kimyasal olan benzenin güneş kremlerinde kullanılmasının sağlık açısından tehlikeli olduğu belirtildi.

Johnson & Johnson’un içinde benzen olduğu tespit edilen Aveeno Protect+Pefresh, Beach Defense, CoolDry Sport, Invisible Daily Defense ve UltraSheer aerosol güneş kremleri raflardan kaldırıldı.

İlaç firmasından yapılan açıklamada, bağımsız bir laboratuvar tarafından yürütülen testler sonucunda ürünlerin benzen içerdiğinin tespit edildiği ve söz konusu kimyasalın ürünlerin içinde nasıl girdiğinin araştırıldığını ifade edildi.

İlaç devi, güneş kremlerinin acilen kullanımına son verilmesi uyarısında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Johnson & JohnsonGüneş Kremleri
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