Johnson & Johnson şirketi potansiyel koronavirüs aşısını test edecek

Şirketin geliştirildiği aşı adayı bugünden itibaren ABD, Güney Afrika, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika ve Peru'da 60 bin gönüllüye yapılacak.

Çalışma, dünyada bugüne kadarki en geniş katılımlı COVID-19 aşı araştırmalarından biri olacak.

Johnson & Johnson'ın COVID-19 aşı adayının, şirketin Ebola aşısını model aldığı ve geç aşama için diğerlerinden biraz faklı bir teknolojiyle üretildiği ifade ediliyor.

ABD'de geç aşama testlerine başlanan 3 aşının aksine Johnson & Johnson'ın aşısının 2 değil 1 doz vurulması gerekiyor.

Şirket yetkilisi Dr. Paul Stoffels, araştırmanın, aşı adayının etkisi hakkında gelecek yıl başına kadar cevaplar alınmasını sağlayacak kadar geniş kapsamlı olduğunu söyledi.

ABD'de son aşamadaki COVID-19 aşıları arasında Moderna ve Pfizer'ın geliştirdikleri de bulunuyor.