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Johnson, Kiev sokaklarını gezdi

Zelensky ile görüşmek üzere Ukrayna'ya giden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev sokaklarını ziyaret etti.

10 Nisan 2022 Pazar 17:22
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Johnson, Kiev sokaklarını gezdi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Ukrayna'ya gitti. Başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. 2 lider görüşmenin ardından Kiev sokaklarını gezdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile başkent Kiev'de görüştü.

Görüşmenin ardından Zelenskiy ve Johnson, Kiev'in merkezindeki Kreşatik Caddesi, Bağımsızlık Meydanı ve 'Cennetteki Yüz Kahramanları' Sokağı'nda yürüyüş yaptı.

Sokaktan geçen Ukraynalı bir kadın, Johnson'a, Rus birlikleri tarafından tahrip edilen bir apartman dairesinde zarar görmediği için Ukrayna halkının istikrarının sembolü haline dönüşen seramik horozu hediye etti.

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