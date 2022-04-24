Johnson, Rus helikopterine binmeyi reddetti

Birleşik Krallık (BK) Başbakanı Boris Johnson, Hindistan’ı ziyaret etti. Independent Türkçe’de yer alan habere göre ziyaret sırasında Johnson’ın güzergahındaki gecekondular beyaz örtülerle kapatıldı. BK Başbakanı’nın bineceği Rus yapımı helikopterin ise ABD yapımı bir helikopterle değiştirildiği ortaya çıktı.

Johnson, perşembe günü Gucarat eyaletinin başkenti Gandhinagar kentinde yer alan, iş ve tarım makinesi üretimi yapan ünlü BK firması JCB’nin fabrikasını ziyaret etti.

Hindistan’ın önde gelen gazetelerinden Times of India’nın haberine göre Johnson’ın ziyaretinden üç gün önce BK’den kente gelen bir irtibat ekibi, BK Başbakanı’nın bineceği Rus yapımı Mi-19 helikopterinin, ABD yapını Chinook helikopteriyle değiştirilmesini talep etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetinin iktidardaki sağcı Hindistan Halk Partisi’nin (BJP) kontrolündeki eyalette yetkililer, bunun üzerine Çandigarh şehrinde yer alan Hindistan Hava Kuvvetleri üssünden talep edilen helikopteri getirtti.