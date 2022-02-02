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Johnson, Rusya lideri Putin'i Ukrayna konusunda uyardı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'yı işgal konusunda uyararak, NATO'nun açık kapı politikasının Kiev için de geçerli olduğunu ifade etti.

02 Şubat 2022 Çarşamba 21:24
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Johnson, Rusya lideri Putin'i Ukrayna konusunda uyardı
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Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson, Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Johnson, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki "düşmanca faaliyetinden" duyduğu derin endişeyi dile getirdi.

Hem Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne hem de meşru müdafaa hakkına saygı gösteren bir yol bulunması ihtiyacına işaret eden İngiliz Başbakan, Rusya'nın Ukrayna topraklarına daha fazla girmesinin trajik bir yanlış hesap olacağını kaydetti.

NATO'nun açık kapı politikası uyarınca tüm Avrupa demokrasilerinin, NATO üyesi olmayı isteme hakkına sahip olduğunu belirten Johnson, "Bu hak tamamıyla Ukrayna için de geçerlidir." dedi.

Johnson, NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunu da yineledi.

Görüşmede, liderler, durumun kötüleşmesinin kimsenin çıkarına olmadığı konusunda mutabık kalırken, Başbakan diyalog ve diplomasinin öneminin yanı sıra Ukrayna'yı da müzakerelere dahil etme gerekliliğine işaret etti.

Liderler ayrıca, iklim değişikliği, Afganistan'daki durum ve İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin anlaşma dahil bir dizi konuyu da ele aldı.

Hafta başında yapılması planlanan görüşme, Johnson'ın Başbakanlık binasında yapılan ve Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen partilerle ilgili raporun ardından parlamentoda konuşmak zorunda kalması nedeniyle ertelenmişti.

Görüşme öncesi Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, İngiltere yönetimini eleştirerek, "Birinin herhangi bir şeyden kurtulmaya ihtiyacı varsa, o da İngiliz politikacıların aptallığından ve cehaletinden kurtulması gereken dünya." ifadesini kullanmıştı.

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