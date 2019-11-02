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Johnson, Trump'ın seçim ittifakı tavsiyesini reddetti

02 Kasım 2019 Cumartesi 13:10
Johnson, Trump'ın seçim ittifakı tavsiyesini reddetti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, aşırı sağcı Nigel Farage ile seçim ittifakı yapmasına yönelik ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen öneriyi reddetti.

Johnson, BBC'ye yaptığı açıklamada Trump'ın önerisine ilişkin, "nereden gelirse gelsin tavsiyeler için her zaman minnettar olduğunu" söyledi ancak ittifak yapmanın zorluklarına işaret etti.

Trump'ın açıklamalarının ardından Brexit Partisi'nin aşırı sağcı lideri Farage'ın da ittifak teklif ettiği hatırlatılan Johnson, "Bu, Muhafazakar Parti hükümetinden başka bir partiye oy vermek, basitçe Jeremy Corbyn'i (İşçi Partisi lideri) iktidara getirmekle eşdeğerdir. Bu konuda çok açık olmak istiyorum." dedi.

İngiliz Başbakan, Brexit sonrası ABD'yle yapılacak ticaret anlaşması müzakerelerinde İngiltere'nin sağlık sisteminin masada olmayacağını da söyledi.

TRUMP, İTTİFAK TAVSİYESİNDE BULUNMUŞTU

ABD Başkanı Trump, Farage'ın LBC Radyo'da sunduğu programda yaptığı açıklamada, aşırı sağcı siyasetçiye, Johnson ile beraber çalışma tavsiyesinde bulunarak, "Harika olabilecek bir şeyler yapacak bir noktaya geleceğinizi biliyorum. Eğer bir araya gelirseniz bu durdurulamaz bir güç olur." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca, İşçi Partisi liderinin İngiltere için kötü bir tercih olduğunu söylemiş, ABD Başkanının bu açıklamaları, Corbyn tarafından "seçime müdahale" olarak nitelendirilmişti.

Farage da dün Johnson'a Brexit anlaşmasından vazgeçmesi şartıyla ittifak teklif etmiş ve kabul etmesi için de aday listelerinin kesinleşeceği 14 Kasım'a kadar süre vermişti.

Aşırı sağcı siyasetçi, Johnson'ın ittifakı kabul etmemesi durumunda ise İngiltere, İskoçya ve Galler'de her bir kontenjan için aday çıkaracakları tehdidinde bulunmuştu.

İngiltere'de hükümet, parlamentonun Brexit'te anlaşamaması üzerine erken seçime gidilmesini istemişti. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin de desteğiyle 12 Aralık'ta erken seçim kararı alınmıştı.

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Boris JohnsonDonald TrumpSeçim IttifakıHaber
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