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Johnson, Türkiye'yi haklı buldu

Johnson: "Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı"

22 Ocak 2018 Pazartesi 18:28
Johnson, Türkiye'yi haklı buldu
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İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Zeytin Dalı harekâtıyla ilgili olarak, "Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı." açıklamasını yaptı.

Johnson, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Afrin'deki gelişmeleri yakından izliyoruz." ifadesini kullanan Johnson, şunları kaydetti:

"Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı. Şiddeti azaltmak ve en önemli hedefe odaklanmak amacını paylaşıyoruz: Suriye'de Esed rejiminin sona ermesine varacak siyasi bir süreç."

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