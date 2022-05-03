Johnson, Ukrayna’ya askeri destek paketini duyurdu

Ukrayna parlamentosuna hitap etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getiren Johnson, “Gün geçtikçe masum Ukrayna halkının üzerine füzeler ve bombalar yağmaya devam ediyor. Harika ülkenizin güneyinde ve doğusunda Putin, Ukrayna topraklarını almak ve elinde tutmak için yasadışı kampanyasına devam ediyor. Askerlerinin artık ne yaptıklarını bilmemek gibi bir mazereti yok. Savaş suçları işliyorlar ve vahşetleri geri çekilmek zorunda kaldıkları her yerde ortaya çıkıyor. Bucha'da, Irpin'de Gostomel'de ve diğer birçok yerde gördüğümüz gibi” dedi.

Rusya’yı Ukrayna’da işlediği savaş suçlarından sorumlu tutmak için İngiltere’nin elinden gelen her şeyi yapacağını vurgulayan Johnson, “Devam eden belirsizlik, korku ve şüphe anında bugün size bir mesajım var. Ukrayna kazanacak, Ukrayna özgür olacak. Size neden başarılı olacağınıza inandığımı söylüyorum” dedi.

Rusya’nın yanlış hesaplar sonucu korkunç bir hata yaptığını aktaran Johnson, bazı kesimlerin Ukrayna’nın başkenti Kiev'in günler içinde düşeceğini söylediklerini hatırlatarak, “İnsanlar Vladimir'i aradılar ve ona ülkeden güvenli bir çıkış önerdiler ve o dedi ki hayır teşekkürler. Bugün, Ukrayna'nın düşeceğini söyleyen askeri uzmanların her birinin tamamen yanıldıklarını kanıtladınız” dedi.

"EFSANE BOŞA ÇIKTI"

Putin'in yenilmezliğine dair olan efsanenin Ukrayna tarafından boşa çıkarıldığını aktaran Johnson, “Askeri tarihin ve ülkenizin en görkemli bölümlerden birini yazdınız. Putin'in savaş makinesinin sözde karşı konulmaz gücü, Ukrayna’daki vatanseverlik ve ülke sevgisi ile kırıldı. Bu, Ukrayna’nın gelecek nesiller için hatırlanacak ve anlatılacak olan en güzel anlarından. Çocuklarınız ve torunlarınız, Ukraynalıların dünyaya, bir saldırganın kaba kuvvetinin, özgür olmaya kararlı bir halkın ahlaki gücüne karşı hiçbir şey ifade etmediğini öğrettiklerini söyleyecekler” dedi.

PUTİN'E OTOKRAT BENZETMESİ

Putin’in otokrat olarak nitelendiren Johnson, “Sadece bir otokratın yapabileceği devasa hatayı ifşa ettiniz. Bir lider korkuyla yönettiğinde, seçimlere hile karıştırdığında, eleştirmenleri hapse attığında, medyayı susturduğunda ve sadece dalkavukları dinlediğinde, gücünün sınırı olmadığında İşte o zaman feci hatalar yapar” ifadelerini kullanarak, “Bir otokrat kurumları kasten yok ettiğinde, güçlüymüş gibi görünebilir ve hatta bazı insanlar buna inanabilir, ama kendisi ve ülkesi için felaket tohumları ekiyor” dedi.

Her 4 Ukraynalıdan en az 1’inin evlerini terk ettiğini aktaran Johnson, Ukraynalı çocukların ise 3’te 2’sinin ülke içinde veya başka bir yerde mülteci konumunda olmasını ise korkunç bir gerçek olarak nitelendirdi.

KIRIM İTİRAFI

Rusya’nın 2014’de Ukrayna’ya bağlı Kırım’ı yasadışı şekilde ilhak etmesini konusuna değinen Johnson, Ukrayna daha önce işgal edildi, Kırım Ukrayna'dan alındığında ve Donbass'ta savaş başladığında gerçek şu ki neler olduğunu kavramak için çok geç kaldık. O zaman Vladimir Putin'e karşı uygulamamız gereken yaptırımları toplu olarak uygulamayı başaramadık. Aynı hatayı tekrar yapamayız” dedi.

Johnson, “Sizin arkadaşınız olmaktan gurur duyuyoruz. Büyükelçimiz Melinda Simmons'ın büyükelçiliğimizi yeniden açmak için Kiev'e döndüğünü söylemekten gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

FÜZE VE UÇAKSAVAR DESTEĞİ

İngiltere’nin Ukrayna’ya 300 milyon poundluk askeri destekte bulunacağını duyuran Johnson, “Önümüzdeki haftalarda, size Brimstone gemisavar füzeleri ve Stormer uçaksavar sistemleri göndereceğiz. Sivilleri saldırı altındaki bölgelerden tahliye etmek ve yetkilileri korumak için zırhlı araçlar sağlıyoruz. Bugün İngiltere hükümetinden, şehirlerinizi bombalayan topçuların yerini saptayacak radarlar, kuvvetlerinize ikmal için ağır yük dronları ve binlerce gece görüş cihazı da dahil olmak üzere toplam 300 milyon poundluk yeni bir destek paketini duyuruyorum” dedi.

Ukrayna'ya silah, finansman ve insani yardım sağlamaya devam edeceklerini aktaran Johnson, “Ukrayna halkının kahramanlığına ve lideriniz Vladimir Zelenskiy'nin cesaretine baktığımızda, Ukrayna'nın kazanacağını biliyoruz. İngiltere, özgür, egemen ve bağımsız bir Ukrayna'yı yeniden kurmak için elinden gelen her şeyi yapacak” dedi.