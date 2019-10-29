Johnson’ın erken seçim teklifi parlamentoda reddedildi

İngiliz vekiller Johnson’ın Aralık’ta erken seçime gitme teklifini reddetti.

Boris Johnson erken seçim kararı için gerekli olan meclisin üçte iki çoğunluğunu elde edemedi. İngiliz milletvekillerinden 299’u erken seçime “evet” dedi. 70 milletvekili ise “hayır,” oyu verdi. Johnson erken seçime gidebilmek için 434 oya ihtiyaç duyuyordu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi başta olmak üzere bazı muhalefet partileri, oylamaya katılmadı.Oylamanın yapıldığı İngiltere parlamentosunun Avam Kamarası’nda 650 sandalye bulunuyor.

Önergede, erken seçim için resmi bir tarih belirtilmemiş olması, muhalefet partilerinin ret oyu vermesinde veya oylamayı boykot etmesinde en önemli gerekçeyi oluşturdu.

Başbakan Boris Johnson, seçim tarihi olarak 12 Aralık’ı işaret etse de Johnson’a güvenmeyen ve kararın alınmasının ardından seçim tarihi değiştirmesinden kaygılanan muhalefet, tarihin önergede yer almasında ısrar ediyordu.

Hükümetin, Avam Kamarası’nda nitelikli çoğunluk desteği gerekmeksizin onaylanabilecek yeni bir önerge formülü üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Hükümetin, bazı muhalefet partilerinin seçimi Brexit’in ertelenmesi koşuluna bağlama talebini göz önünde tutarak, önergeye 12 Aralık tarihini koyması bekleniyor.

Muhalefetteki Liberal Demokrat Parti ile İskoç Ulusal Partisi de erken seçim için 9 Aralık tarihi öngören bağımsız bir önerge sunmayı planlıyor.

Temmuz’da Theresa May’den başbakanlık görevini devralan Johnson’ın daha önce verdiği iki erken seçim önergesi de Avam Kamarası’nda yeterli desteği bulamamıştı.

May’in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda üç kez reddedilmesinin ardından, 29 Mart’ta gerçekleşmesi gereken Brexit, 31 Ekim’e ertelenmişti.

Johnson önceki hafta AB ile yeni bir Brexit anlaşmasına varmış, anlaşma parlamentodaki ilk oylamasında onay da almıştı. Ancak tüm onay sürecinin 3 günde tamamlanmasını öngören hükümet önergesinin reddedilmesi üzerine Johnson, anlaşmanın yasama sürecini askıya almıştı.

İngiltere Başbakanı, erken seçim oylaması öncesi Avrupa Birliği’nin Brexit tarihini 31 Ocak’a uzatmasını resmen kabul etti.

Ancak Johnson, Birlik’ten Brexit’i tekrar ertelemeye kalkmayacaklarını net bir şekilde ifade etmelerini istedi. İngiltere parlamentosu Başbakan Johnson’ın erken seçim önerisini tartışmaya başladı.

Johnson, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’a yazdığı resmi mektupta “İngiltere’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğini istenmeyen biçimde uzatmak demokrasimize zarar veriyor.” dedi.

İngiliz Başbakan Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim’de Brexit’in gerçekleşmesi talebi mecliste bloke edilince 12 Aralık’ı işaret ederek erken seçim yapma önerisi getirdi.

EMT/EURONEWS