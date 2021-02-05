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Johnson&Johnson, dünyadaki ilk tek doz corona virüs aşısının onayı için FDA’ya başvurdu

ABD’li ilaç devi Johnson Johnson’un klinik deneylerde corona virüse karşı yüzde 66, ancak hastaneye yatış ve Covid-19 kaynaklı ölümlere karşı yüzde 100 oranında koruma sağladığı açıklanan tek dozluk corona virüsü aşısının onaylanması için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) başvurduğunu açıkladı. Aşının en erken 27 Şubat tarihinde onaylanması bekleniyor.

05 Şubat 2021 Cuma 16:05
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Johnson&Johnson, dünyadaki ilk tek doz corona virüs aşısının onayı için FDA’ya başvurdu

ABD’li ilaç şirketi Johnson & Johnson, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA)  yeni tip corona virüse karşı geliştirdiği aşının onaylanması için başvurdu. Dünyadaki ilk tek dozluk Covid-19 aşısının, sınırlı doz arzını önemli ölçüde artırabileceği belirtildi. 

ONAY EN ERKEN 27 ŞUBAT'TA BEKLENİYOR

Bununla birlikte, Johnson & Johnson Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Paul Stoffels, FDA’nın onaylamasının hemen ardından aşının teslimatına başlayacaklarını açıkladı. FDA'nın aşılar için oluşturduğu danışma komisyonu 26 Şubat tarihinde toplanacak ve aşı konusunda bir tavsiye kararı alacak. BioNTech/Pfizer ile Moderna aşılarında izinler komisyonun toplanmasından bir gün sonra verilmişti. Bu nedenle Johnson&Johnson aşısına en erken onayın 27 Şubat’ta çıkabileceği düşünüyor.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, yakın tarihli bir toplantı sırasında, Johnson & Johnson'ın aşı deneme sonuçlarının ülkenin yeni bir değerli aşıya sahip olacağı anlamına geldiğini söylemişti.

HASTANEYE YATIŞ VE ÖLÜMLERE KARŞI YÜZDE 100 ETKİLİ

Şirketin yaptığı başvuru, aşının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçların yüzde 66 oranında etkili olduğunun açıklanmasının ardından geldi. 44 bin kişiyle yapılan üçünçü aşama klinik deneylerde, aşının özellikle ağır vakaların engellenmesinde etkili olduğu görüldü. Aşınn, ağır enfeksiyonları yüzde 85, hastaneye yatış ve hastalıktan ölümleri de yüzde 100 oranında engelliği belirtildi.

Stoffels, ayrıca, önümüzdeki haftalarda onay için Avrupa makamlarına başvuracağını da belirtti.

BUZDOLABI SICAKLIĞINDA SAKLANIYOR

Şu anda Türkiye’de kullanılan Sinovac aşısı da dahil olmak üzere tüm corona virüs aşıları iki doz halinde uygulanıyor. Tek doz halinde uygulanan bir aşının varlığının aşı miktarını büyük ölçüde artıracağı öngörülüyor. Bununla birlikte Johnson&Johnson’ın aşısı da Sinovac, Oxford/AstraZeneca ve Sputnik V aşıları gibi viral vektör aşısı olarak geliştirildi. Bu durum onun normal buzdolabı sıcaklıklarında saklanmasına olanak tanıyarak, dünyada yaygın olarak kullanılan Pfizer/BioNtech aşısına karşı avantajlı bir konuma getiriyor. ABD’li ilaç şirketi Pfizer ve Alman Biyoteknoloji şirketi BioNtech tarafından geliştirilen aşının -70 derece taşınması gerekiyor.

Öte yandan ABD, Johnson &Johnson’un yılın ilk yarısı için taahhüt ettiği 100 milyon doz aşı için 1 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Şirket, 2021 yılının sonuna kadar 1 milyar doz aşı üretebileceğini açıkladı.

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