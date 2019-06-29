Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...

Juncker: "AB-MERCOSUR anlaşması 700 milyon kişiye ticaret ve iş birliği alanı açıyor”

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:06
Juncker: "AB-MERCOSUR anlaşması 700 milyon kişiye ticaret ve iş birliği alanı açıyor”

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB ile Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında uzlaşma sağlanan serbest ticaret anlaşmasının 700 milyon kişiye ticaret ve iş birliği alanı açacağını belirtti. 

Juncker ve Arjantin Devlet Başkanı MauricioMacri Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’nde AB ile MERCOSUR arasındaki serbest ticaret anlaşmasında varılan uzlaşının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

AB ile MERCOSUR arasında uzlaşılan serbest ticaret anlaşmasını "tarihi" olarak değerlendiren Juncker, anlaşmaya varılmasının 20 yıl sürdüğüne dikkati çekti. 

Juncker, anlaşmanın her iki taraf için de iş istihdamı sağlayacağını ifade ederek, "Bu anlaşma, 700 milyon kişiye ticaret ve iş birliği alanı açıyor. Anlaşma sayesinde Avrupalı şirketler 4 milyar avroya kadar gümrük vergisi ödemeyecek." dedi.

Anlaşmanın sınırları aşacağına işaret eden Juncker, "MERCOSUR, dünyanın en büyük pazarına erişebilecek ve gümrük vergisi ödemeksizin 500 milyon tüketiciye ulaşabilecek." diye konuştu.

"TARİHİMİZDE YAPTIĞIMIZ EN ÖNEMLİ ANLAŞMA"

Arjantin Devlet Başkanı Macri, anlaşmanın önemine değinerek, "Bu tarihimizde şu ana kadar yaptığımız en önemli anlaşma. Bu bizim 20 yılımızı aldı ancak birçok liderle iyi niyet esasında bir araya gelmeyi başardık." dedi.

Anlaşmanın bölge ülkelerinin gelişimini destekleyeceğini vurgulayan Macri, "Bölgeye yapılacak yatırımlar da oldukça önemli. Bu yatırımlar, yüksek potansiyele sahip olan ve yıllardır iyi bir şekilde çalışan bu bölgeyi geliştirmek isteyenlere huzur ve kolaylıklar sağlayacak. Oldukça mutluyuz ve anlaşmanın bölgemiz ve Avrupa için büyüme ve istihdam imkanı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Macri, serbest ticaret anlaşmasını "son aylarda aldığımız az olan iyi haberlerden" sözleriyle değerlendirerek, "Biz, halkımız için daha fazla gelişme imkanı olması ve bölgemizdeki fakirlik oranını düşürmek için ekonomilerimizin iyi ilişkiler içinde olması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

AB İLE MERCOSUR ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu MERCOSUR ile AB arasında uzlaşılan serbest ticaret anlaşması için müzakereler yaklaşık 20 yıl önce başlamıştı.

Söz konusu anlaşma, AB ile MERCOSUR arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını, AB ülkelerinin otomotiv, makina, kimya ve tıbbi ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergi oranları düşürülmesini içeriyor.

Ayrıca anlaşma kapsamında AB ve MERCOSUR çeşitli tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergi oranlarını azaltacak ve MERCOSUR ülkeleri, AB'ye et, tavuk ve şeker gibi ürünleri daha kolay satabilecek.

banner22
Anahtar Kelimeler:
HaberAnlaşmaMERCOSURJean-Claude JunckerAB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'da Taliban Saldırısı: 25 Ölü
Afganistan'da Taliban Saldırısı: 25 Ölü
AB ve MERCOSUR Ticaret Anlaşmasında Uzlaştı
AB ve MERCOSUR Ticaret Anlaşmasında Uzlaştı
Putin: Türkiye ve Rusya ikili ticaret hacmi yüzde 15 arttı
Putin: Türkiye ve Rusya ikili ticaret hacmi yüzde 15 arttı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim