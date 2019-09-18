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Juncker: Anlaşmasız ayrılık riski çok gerçekçi

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere’nin Brexit sürecinde “anlaşmasız ayrılık riskinin çok gerçekçi olduğunu” belirtti.

18 Eylül 2019 Çarşamba 16:38
Juncker: Anlaşmasız ayrılık riski çok gerçekçi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere’nin Brexit süreci ile ilgili “Anlaşmasız ayrılık riski çok gerçekçi.” uyarısında bulundu.

Strazburg’daki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda düzenlenen Brexit oturumunda konuşan Juncker, hafta başında İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsattı.

Johnson’un hala bir anlaşma istediğini aktaran Juncker, AB’nin de isteğinin bu yönde olduğunu, ancak zamanın daraldığını belirtti.

“Anlaşmasız ayrılık riski çok gerçekçi.” vurgusu yapan Juncker, İngiltere yönetimi için temel sorunun İrlanda Adası’nda, Brexit’ten sonra fiziki sınır oluşturulmasını önlemeye dönük “tedbir maddesi”nin olduğunu anımsattı.

İngiltere’nin AB’den çıkmak istemesiyle birlikte böyle bir maddeye ihtiyaç doğduğunu kaydeden Juncker, “Başbakan Johnson’a tedbir maddesiyle duygusal bir bağım olmadığını, ancak hizmet ettiği amacın önemli olduğunu belirttim.” dedi.

AB Komisyonu’nun “gece gündüz” çalışmaya hazır olduğunun altını çizen Juncker, İngiltere’ye “somut, uygulanabilir ve yazılı bir alternatif öneride” bulunması yönünde çağrısını yinelediğini fakat gerçek ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

İngiltere, 2016’daki referandumda yüzde 48’e karşı yüzde 52 oyla AB’den ayrılma kararı almıştı.

(BRT/AA)

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