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Juncker: "Sorumlu olarak AB’yi gösterme alışkanlığından vazgeçmeli"

Junker İtalya’nın tüm sorunlarının sorumlusu olarak AB’yi gösterme alışkanlığından vazgeçmesini istedi...

01 Haziran 2018 Cuma 11:26
Juncker: "Sorumlu olarak AB’yi gösterme alışkanlığından vazgeçmeli"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İtalya'nın tüm sorunların sorumlusu olarak AB'yi gösterme alışkanlığından vazgeçmesi gerektiğini söyledi. 

İtalya'nın fakir bölgelerini kalkındırması gerektiğine de dikkati çeken Juncker, "Bu da daha fazla çalışma, ciddiyet ve daha az yolsuzluk anlamına geliyor." diye konuştu. 

Brüksel'in önde gelen düşünce kuruluşu European Policy Centre'da düzenlenen "Avrupa'ya Tekrar Enerji Katma Zamanı" konferansının açılış konuşmasını yapan Juncker, İtalya ve Rusya hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Juncker, AB'nin üye ülke İtalya'ya her zaman yardım etmeye hazır olduğunu belirterek, "Artık İtalya tüm sorunlarının sorumlusunu AB olarak gösterme alışkanlığından vazgeçmeli. Ülkeler ön sıradadır, Avrupa ikinci sırada." dedi.

“RUSYA VE AB ARASINDAKİ İLİŞKİLERİNİN MEVCUT DURUMUNDAN MEMNUN DEĞİLİM”

Rusya ve AB arasındaki ilişkilerin mevcut durumundan memnun olmadığını aktaran Juncker, AB'nin hiçbir zaman Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını ve Doğu Ukrayna'daki faaliyetlerini kabul etmeyeceğini söyledi.

Juncker, Rusya'nın büyük bir ülke olduğunun göz ardı edilemeyeceğine dikkati çekerek, "Unutmamamız gereken bir husus var. AB'nin karasal alanı 5,5 milyon kilometrekare. Rusya'nın karasal alanı ise 70 milyon kilometrekare civarında." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ve AB ilişkilerinin tamamen normalleşmesinin zor olduğunu dile getiren Juncker, "İş birliği yapabileceğimiz birçok alan var. Farklılıklarımız ve ayrışım gösterdiğimiz konuları göz ardı etmemeliyiz. Ancak bu Rusya'yı karalama politikası da sona ermeli." diye konuştu.

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Son Güncelleme: 01.06.2018 11:30
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