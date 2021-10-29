Jüpiter'de daireler çizen "Büyük Kırmızı Leke" aslında çok daha derinmiş

Yakın komşumuzun yanından geçen Juno uzay aracından elde edilen yeni bulgular, kırmızı leke hakkında daha önce bilinenden daha fazla ayrıntı sağladı. Gezegendeki iklim hakkında yeni bilgiler veriyorlar.

Büyük Kırmızı Leke, Jüpiter'in yüzeyinde şişkin kırmızı bir daire olarak Dünya'dan görülebilir. Ama yakından bakıldığında, gezegende 16 bin kilometre boyunca daireler çizen, Dünya'yı tamamen yutacak kadar büyük ve yüzlerce yıldır devam eden bir fırtınadır.

Fakat Büyük Kırmızı Nokta'nın düşey yapısına bakan yeni çalışmalar Jüpiter'in derinliklerine kadar uzanıyor. Ne var ki yeni araştırmalardan biri, Büyük Kırmızı Leke'nin gezegenin daha da derinlerine uzanan jet rüzgarları tarafından desteklendiğini de gösteriyor.

Yeni araştırmalar Büyük Kırmızı Leke'nın derinliğinin 500 km'den fazla olmadığını, jet akımlarınınsa bizzat 3 bin kilometre derinliğe kadar uzandığını ortaya koyuyor.

Bilim insanları yeni araştırmanın Büyük Kırmızı Leke'yle ilgili diğer derin soruların çözülmesini sağlamasını umuyor. Bunların arasında onu oluşturan girdapların yapısı ve hangi süreçlerle güç kazandıkları hakkında daha fazlasını öğrenmek de var.

NASA'nın Juno uzay aracı kullanılarak yürütülen araştırma, Science adlı akademik dergide yayımlandı.