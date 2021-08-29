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Kabil'de roketli saldırı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabilde havalimanı yakınlarında patlama sesi duyuldu. Afgan polisi, havalimanının kuzeybatısında bir eve roket düştüğünü ve bir çocuğun öldüğünü açıkladı. Olayda 3 kişi de yaralandı. ABD Başkanı Biden, Afganistan'da 24 ila 36 saat içinde yeni bir saldırı olabileceği konusunda uyarmıştı.

29 Ağustos 2021 Pazar 16:37
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Kabil'de roketli saldırı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanı yakınlarında yeni bir patlama meydana geldi. 

Reuters, görgü tanıklarına dayandırdığı haberde patlamanın roket saldırısı sonucu gerçekleştiğini duyurdu.

Afgan polisi, havalimanının kuzeybatısında bir eve roket düştüğünü ve bir çocuğun öldüğünü açıkladı. Patlama nedeniyle 3 kişi de yaralandı.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından tahliyeler sürerken, Kabil Havalimanı'nın çok yakınında hafta içinde art arda meydana gelmişti. Patlamalarda 180'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

BIDEN UYARMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada, yüksek olasılıkla 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yönelik bir saldırının daha düzenlenebileceğini açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
KabilAfganistan
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