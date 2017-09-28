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Kabil havalimanı saldırganı 3 kişi öldürüldü!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de uluslararası havalimanına roketli saldırı düzenlenmesinin ardından çıkan çatışma sonucu 3 saldırgan öldürüldü.

28 Eylül 2017 Perşembe 09:43
Kabil havalimanı saldırganı 3 kişi öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil'in Kale-i Mir Abbas bölgesinden havalimanına defalarca roket mermisinin atılması üzerine bölgede operasyon başlatıldığını söyledi.

Bir eve giren 3 saldırganın saatler süren operasyon sonucu etkisiz hale getirildiğini belirten Daniş, saldırganların attığı roket mermisinin isabet ettiği evdeki bir sivilin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin ise yaralandığını dile getirdi.

Daniş, saldırganların öldürülmesiyle havalimanındaki uçuşların da normale döndüğünü kaydetti.

ABD kuvvetlerinin sivil kayıplara neden olduğu iddiası
Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise operasyon sırasında ABD kuvvetlerinin bölgede hava saldırısı düzenlemesinin sivil kayıplarına neden olduğunu öne sürdü.

Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada, operasyona havadan destek verdikleri, sivil kayıplarıyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve üzgün oldukları bildirildi.

Saldırıyı üstlenen Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mücahit ise hedeflerinin ABD Savunma Bakanı James Mattis'in uçağı olduğunu iddia etmişti.

ABD Savunma Bakanı Mattis ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, saldırıdan birkaç saat önce Afganistan'ın başkenti Kabil'e gelmişti.

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