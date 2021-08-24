Kabil Havalimanı’ndaki kalabalık uydu görüntülerine yansıdı

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkede yaşanan kaos büyüyor. Başkent Kabil'de yer alan Uluslarararası Hamid Karzai Havalimanı'ndaki dünkü yoğunluk ABD'li Maxar şirketinin uyduları tarafından görüntülendi.

Hala binlerce Afgan, ülkeden kaçmak için havalimanında yoğunluk oluşturuyor. 15 Ağustos’ta yaşanan izdiham, yedi kişinin ölümüne yol açtı ve en az iki kişi kalkan bir ABD uçağına tutunduktan sonra hayatını kaybetti.

ABD SON 24 SAATTE 10 BİNİ AŞKIN KİŞİYİ TAHLİYE ETTİ

Bununla birlikte, ABD, son 24 saatte Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan 10 bin 900 kişiyi daha tahliye ettiğini duyurdu.

Açıklamada son 12 saatte 15 askeri uçuş ile 6 bin 600, 34 koalisyon uçuşuyla 4 bin 300 kişinin taşınmasıyla, ABD'nin, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bugüne kadar tahliye ettiği kişi sayısının 48 bine yaklaştığı vurgulandı.

BİDEN GERİ ÇEKİLMEYİ ERTELEMEYİ DÜŞÜNECEK

Diğer taraftan, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi için 31 Ağustos'a kadar süre var. Taliban, ABD birliklerinin 31 Ağustos'tan sonra ülkede kalması durumunda "sonuçları olacağı konusunda” uyardı. ABD Başkanı Joe Biden'ın ise önümüzdeki 24 saat içinde geri çekilme zaman çizelgesini uzatıp uzatmamaya karar vermesi bekleniyor.

"KARAR FAYDALI OLABİLİR"

ABD İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD’nin geri çekilme kararını ertelemesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Ancak hala tahliye edilmesi gereken Amerikalıların sayısı, STK liderleri ve kadın liderler düşünüldüğünde kararın ertelenmesi de faydalı olabilir. Elimizde hala net bir sayı yok. Tüm bu insanların şimdi ve ay sonu arasında tahliye edilebileceğini hayal etmek zor” dedi.

Öte yandan, tercümanını ülkeden çıkarmak için beş yıldan fazla çalışan bir ABD Deniz Kuvvetleri, Taliban'ın ABD ile çalıştığı için onu öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Taliban, ABD ile çalışanlara misilleme yapmayacağını söylese de, Amerikan vatandaşları arasında büyük bir korku hakim.