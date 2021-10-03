Kabil'de bombalı saldırı

ABD'nin çekilmesine paralel olarak Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, bugün başkent Kabil'deki bir caminin önünde bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda iki sivilin öldüğü, üç sivilin yaralandığı belirtildi.

Saldırının, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in annesi için anma töreni düzenlenen Eidgah Cami'nin girişinde düzenlendiği açıklandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Caminin etrafı güvenlik kordonuyla çevrildi.

Taliban'ın ülkede kontrolü üstlenmesinin ardından, başta IŞİD Horasan olmak üzere silahlı grupların saldırıları artmış durumda. IŞİD, Batılı güçlerin çekilme sürecinde Kabil Havalimanı'nın dışında intihar saldırısı düzenlemiş, 180'den fazla kişi ölmüştü. Uzmanlar, IŞİD ile Taliban arasında çatışma riskinin arttığı uyarısında bulunuyor.

Kabil'de caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı