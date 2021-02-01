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Kaçak maçta tek yumrukla ölüm

Pakistan'da boksör maç sırasında aldığı yumrukla öldü.

01 Şubat 2021 Pazartesi 18:18
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Kaçak maçta tek yumrukla ölüm

Pakistan'ın Karaçi şehrinde karşılaşma sırasında yüzüne yumruk alan boksör kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Pakistan Boks Federasyonu (PBF) Genel Sekreteri Nasir Tung, yaptığı açıklamada, boks müsabakalarını düzenleyen kurumun kendileriyle bir bağının olmadığını ve federasyondan herhangi bir onay alınmadığını söyledi.

Tung, söz konusu organizasyonu yasa dışı olarak nitelendirerek olayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.

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