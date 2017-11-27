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Kaçak yapıları fillerle yıktılar

Hindistan'da polis, koruma altına alınan bir ormanlık alanı, izinsiz yerleşen yüzlerce kişiden temizlemek için filleri kullandı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 18:12
Kaçak yapıları fillerle yıktılar
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Emniyet Müdürü HirenNath, polisin, Assam eyaletinin Amchang Yaban Hayatı Koruma Alanı'nda yasa dışı inşa edilen yapıları yıkmak için buldozer ve filleri kullandığını belirtti.      

Orman sakinlerinin, emniyet güçlerine taş atarak karşılık verdiğini bildiren Nath, polisin göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından çıkan arbedede 5 protestocunun yaralandığını kaydetti.      

Polisin, koruma altına alınan ormanın yasa dışı yerleşimcilerden temizlenmesi için alınan mahkeme kararının ardından harekete geçtiğini dile getiren Nath, yetkililerin, yaklaşık bin bambu ve teneke kulübeyi yıkmayı planladığını ifade etti.      

Assam eyaleti Orman Bakanı Pramilla Brahma, söz konusu ormanın alanın fillerin yaşama alanı olduğunu ve izinsiz yerleşimcilerin, filleri bölgeden gitmeye zorladığını söyledi.      

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