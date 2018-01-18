Kaçırılan arkadaşları için kepenk açmadılar

Irak'ın Musul kentindeki kuyumcular, iki meslektaşlarının, silahlı kişiler tarafından kaçırılmasını üç gündür kepenk açmayarak protesto etti.

İnsan hakları aktivisti Ömer et-Tai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul'un El-Müsenna beldesinde iki kuyumcunun kimliği henüz tespit edilemeyen silahlı kişilerce kaçırıldığını ifade ederek, "Kuyumcular, meslektaşlarının kaçırılmasını protesto etmek ve olayın faillerinin tespit edilerek yargı önüne çıkarılması talebiyle üç gündür kepenk açmıyor." dedi.

Tai, esnafın ayrıca silahlı gruplara eskisi gibi haraç verilmeye başlanması ihtimalinden endişe ettiğine dikkati çekti.

Bölgede görevli emniyet birimi yetkilisi ise kaçırılan kuyumcuların sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılamadığını aktararak, kaçıranların da şu ana kadar kimseyle iletişime geçmediğini kaydetti.

Güvenlik yetkilisi, olaya ilişkin tüm delillerin Haşd-i Şabi birliklerini işaret ettiğini iddia ederek, birliklerin kendilerine ait üniformaları, silahları ve araçları olduğunu, Musul içinde özgürce hareket ettikleri ve çok sayıda ihlal gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Haşd-i Şabi komutanlarından Sadık en-Nur ise Musul'daki kuyumcuların kendi birlikleri tarafından kaçırıldığına ilişkin haberleri yalanladı.

Söz konusu kaçırma eyleminin kesinlikle vuku bulduğunu ancak iddia edildiği üzere Haşd-i Şabi'nin kaçırma olayına karıştığına ilişkin haberlerde doğruluk payı bulunmadığını dile getiren Nur, olaya ilişkin bilgiye ulaşılması için kapsamlı bir soruşturma yürüttüklerini aktardı.

DEAŞ TARAFINDAN KATLEDİLEN 2 IRAKLI BULUNDU

Öte yandan Diyala ilinin merkezi Bakuba kenti yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılan iki kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Diyala polis merkezinde görevli Yüzbaşı Habib eş-Şemri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakuba ili yakınlarındaki Es-Safic köyünde dün koyunlarını otlatan iki gencin DEAŞ tarafından kaçırıldığına işaret ederek, "Kaçırılan gençlere ait olduğu tespit edilen iki ceset bugün köy yakınlarında bulundu." diye konuştu.