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Kadın kılığına girip köpekle ilişkiye girdi

İngiltere'de yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. 30 yaşındaki bir adam, kadın kılığına girip bir köpekle cinsel ilişkiye girmeye teşebbüs ettikten sonra hapse atıldı. Hem görgü tanıklarını hem de yetkilileri şoke eden olay, ülke çapında gündem oldu.

25 Ekim 2022 Salı 09:57
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Kadın kılığına girip köpekle ilişkiye girdi



30 yaşındaki Peter Lerwill, kadın kılığında bir köpekle cinsel ilişkiye girmeye teşebbüs ettiğini kabul ettikten sonra 12 hafta hapis cezasına çarptırıldı ve beş yıl boyunca köpek sahibi olmaktan men edildi. Lerwill, polisin kadın kıyafetleri giymiş bir adamın bir köpekle cinsel ilişkiye girdiğine dair bir ihbar almasının ardından Haziran ayında tutuklanmıştı.

MUAYENE DOĞRULADI

Olayın ardından veterinere götürülen köpeğin herhangi bir yaralanması olmadığı ve sahibine teslim edildiği öğrenildi. Ancak köpeğin muayenesi Lerwill ile hayvan arasında cinsel aktivite gerçekleştiğini doğruladı.

5 YIL SAHİPLENEMEYECEK

Lerwill'in ise 12 hafta hapis cezasına çarptırıldığı ve ayrıca denetimsiz velayet sahibi olmasını veya bir köpeğe sahip olmasını yasaklayan beş yıllık bir cezai davranış emri aldığı bildirildi. Ayrıca beş yıl boyunca seks suçları siciline işlendi.

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