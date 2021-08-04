Kadın kılığında kız arkadaşının yerine sınava girdi; tutuklandı

Khadim Mboup adlı öğrenci, kadın kıyafetleri giydi, peruk ve kırmızı bir başört taktı ve kız arkadaşının yerine İngilizce sınavına girdi. 22 yaşındaki öğrencinin fotoğrafları sosyal medyada ve yerel basınında paylaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis hafta sonu onu tutukladı.

Mboup, ifadesinde bu işe ‘aşkından kalkıştığını’, kız arkadaşının İngilizcede zorlandığını ona yardım etmek istediğini söyledi.

Pazartesi hakim karşısına çıkan Mboup, sınavda sahtekarlıkla suçlanıyor. Kız arkadaşı da yargılanıyor.