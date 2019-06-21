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Kadın olmak masraflı diye tekrar erkek oldu!

Alexander Veach, hayatını bir kadın olarak sürdürmeye karar vererek birtakım prosedürlerden geçmişti. Veach, epilasyon yaptırmış ve hormon tedavilerine başlamıştı. Ancak kadın olmanın çok pahalı olduğunu belirten Alexander Veach, fikrini değiştirerek ilk haline geri döneceğini açıkladı. İşte Alexander Veach'in son hali...

21 Haziran 2019 Cuma 13:58
Kadın olmak masraflı diye tekrar erkek oldu!

Amerikada yaşayan Alexander Veach üç yıl önce hayatını bir kadın olarak sürdürmeye karar verdi. Epilasyon ve hormon tedavilerine 10 bin dolar harcayan Veach, fikrini değiştirdiğini açıkladı ve kadın olmanın çok pahalı olduğunu belirtti

Alexander Veach, kadın olmak istediğine karar vermiş ve cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmişti.

Daily Mail’de yer alan haberde; hayatını bir kadın olarak sürdürmek için epilasyon ve hormon tedavilerine 10 bin dolar harcayan Veach fikrini değiştirdiğini, kadın olmanın çok pahalı olduğunu açıkladı.

Los Angeles’ta yaşayan 30 yaşındaki Veach, kullandığı hormon tedavileri, lazer epilasyon, göğüs büyütme operasyonu ve saç bakımına verdiği paranın çok fazla olduğunu kaydederek, tekrar erkek olmaya karar verdiğini söyledi.

Hormon tedavisini bırakan Veach, göğüslerini saklamak için göğüs kası yapmaya çalışıyor.

Alexander Veach ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Hayatının üç yılını Aria olarak yaşadığını söyleyen Veach, doğuştan atanan cinsiyetine geri dönmeye karar verdi.

Veach, şimdi her zamankinden daha mutlu olduğunu söylüyor ancak büyük göğüslerinden (jinekomasti) kurtulmak için çaba sarf ediy

Veach, “Şu an Alexander olarak yaşamakta kararlıyım, üç yıldır Aria’ydım. Aria ve Alex’in iki farklı hayatı var“ diye konuştu.

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