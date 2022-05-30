Kadın sokak ortasında doğurdu!

Sosyal medyada kısa sürede popüler olan görüntüler büyük şaşkınlık yarattı. Bir Uzakdoğu ülkesinde kaydedilen görüntülerde genç kadının sokak ortasındaki doğumu viral oldu. Yolda yürüdüğü sırada birden eşofmanını indiren ve yere çömelen kadın bebeğini doğurdu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.