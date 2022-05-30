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Kadın sokak ortasında doğurdu!

Sosyal medyada kısa sürede popüler olan görüntüler büyük şaşkınlık yarattı. Bir Uzakdoğu ülkesinde kaydedilen görüntülerde genç kadının sokak ortasındaki doğumu viral oldu. Yolda yürüdüğü sırada birden eşofmanını indiren ve yere çömelen kadın bebeğini doğurdu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:14
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Kadın sokak ortasında doğurdu!

Bir Uzakdoğu ülkesinde herkesi şaşkına çeviren nadir bir olay yaşandı. Hamile bir kadın aniden doğum sancısının başlaması üzerine sokak ortasında acı içinde bağırmaya başladı. Eşofmanını indirerek yere çömelen kadın bir anda asfaltın üzerine doğru çocuğunu doğurdu.

BÜYÜK KORKU YAŞANDI

Kadının yardım çığlıklarını duyan çevredekiler öncelikle duruma bir anlam vermedi. Asfaltın üzerinde kanlar içinde yatan yenidoğan bebeği gören çevredekilerin kadının yardımına koştu.

KARTON PARÇALARINI SERDİLER

Kadının yardımına koşan çevredekiler, karton parçalarını yere serdikten sonra bebeğin sağlığını kontrol ettiler. Olaya ait görüntülerde bebeğin annesiyle arasındaki kordon bağının kesilmediği görüldü.

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