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Kadınlar için ayda 3 günlük regl izni

İspanya'da hükümet, şiddetli adet sancısı (dismenore) çeken kadın çalışanlar için ayda üç gün izin sunan bir yasa tasarısını onaylamaya hazırlanıyor. Bununla birlikte, yasa tasarısı kapsamında aynı zamanda, ped ve tampon gibi kadın hijen ürünlerine satış vergisini kaldıracak.

17 Mayıs 2022 Salı 12:57
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Kadınlar için ayda 3 günlük regl izni

İspanyol hükümeti, şiddetli adet sancısı çeken işçiler için ayda üç gün  izin sunan bir yasa tasarısını yakın zamanda onaylayacağını duyurdu. 

Üreme sağlığıyla ilgili bir dizi önerinin parçası olan tasarı, ilk olarak İspanyol radyo istasyonu Cadena SER tarafından bildirildi. Yasa tasarısı kapsamındaki diğer öneriler arasında  16 ve 17 yaşındaki kızların ebeveynlerinden izin almadan kürtaj yaptırabilmeleri de  yer alıyor. Ayrıca yasa, eğitim kurumlarının gerektiğinde kadın hijyen ürünleri sağlamasını da içeriyor.

Bu kapsamda hapishanedekilerin yanı sıra “menstrüel yoksulluk” yaşama olasılığı daha yüksek olan kadınlara da ped ve tampon gibi kadın hijyen ürünlerine erişim hakkı verilecek. Tasarı ayrıca bu ürünler için satış vergisini de kaldıracak.

İSPANYA İLK BATILI ÜLKE OLACAK

Bununla birlikte, yasa tasarısının İspanyol hükümeti tarafından kısa bir süre içinde onaylanması bekleniyor. Böylelikle İspanya aynı zamanda regl izni sunan ilk Batılı ülke olacak. Japonya, Güney Kore ve Zambiya, halihazırda kadınlara regl izni sunan birkaç ülke arasında yer alıyor.

Öte yandan, Hollanda'da 2019'da yayınlanan yaklaşık 43 bin  kadın üzerinde yapılan bir araştırma, yüzde 85'inin dismenore olarak da bilinen bir durum olan ağrılı dönemler yaşadığını buldu.

İspanya'nın eşitlik ve toplumsal cinsiyete karşı şiddete karşı dışişleri bakanı Angela Rodriguez, Mart ayında mevzuat planlarını tartışırken, İspanyol El Periodico'ya, şiddetli adet ağrısı sorunu “tıbbi olarak çözülemediğinden, bunun çok mantıklı olduğuna inanıyoruz” dedi. 

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