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'Kadınlar mükemmel şoför ama ortam çok riskli"
'Kadınlar mükemmel şoför ama..."

'Kadınlar mükemmel şoför ama ortam çok riskli"

MCBÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Necip Kutlu, kadınların iyi ve dikkatli şoför olduklarını ancak, sistemin bozuk olduğunu söyledi...

30 Kasım 2017 Perşembe 12:39
'Kadınlar mükemmel şoför ama ortam çok riskli"
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Necip Kutlu, kadınların iyi ve dikkatli şoför olduklarını ancak, sistemin bozuk olduğunu söyledi. Kutlu, solak kadınların daha iyi araç kullandığını anlattı.

Prof. Dr. Necip Kutlu, oldukça sık tartışılan 'Kadınlar iyi mi yoksa kötü şoför müdür?' konusunu gündeme getirdi. Bu konunun beyin ile ilgili olduğunu ve kadın ile erkek beyninin farklı çalıştığını kaydeden Prof.Dr. Kutlu, kadınların aynı anda 10-15 şeyi düşünebileceğini ama erkeklerin 3-5 şey düşündüğünü söyledi.

KADINLAR MÜKEMMEL ŞOFÖRDÜR AMA YOLLARIMIZI GÖRÜYORSUNUZ'

Kadın beyninin detaycı, erkek beyninin ise toparlayıcı olduğunu kaydeden Kutlu şöyle konuştu:

"Hep 'Kadınlar iyi şoför müdür, değil midir?' diye tartışılır. Kadınlar çok mükemmel ve dikkatli şofördür. Çünkü detaycıdır. Ancak bizim yollarımızı görüyorsunuz. Yollarda kuralsızlık, davranış hatası var. Yolda araç sollarken kendinizi, geçtiğiniz aracı riske atıyorsunuz. Kafanızda bir düşünce var, o arabayı geçmek. Ama bir kadın araç sollarken 'Araba önüme kırar mı, önüme kimse çıkar mı' gibi düşüncelerle refleks olarak bilinç dışı olarak çakılır kalır. O  zaman da 'Kadınlar kötü şoför' diye düşünülür. Hayır, kadınlar mükemmel şoför ama ortam çok riskli. Bu trafik sisteminde kadınlar süremez."

'RİSKE GİRMEZLER'

Kadınların dikkatli olduğunu ve bu yüzden daha az kaza yaptıklarını da söyleyen Kutlu, "Kadınlar iyi ve dikkatli şofördür ama riske girmezler. Çünkü detaylı düşünürler. Kadınlar içinde en iyi şoförler de solak kadınlardır. Çünkü solak kişilerde sağ hemisfer daha iyi gelişmiştir" dedi.

'KADIN DETAYCI, ERKEK TOPARLAYICIDIR'

Kadın beyninin sol kısmının daha çok geliştiğini ifade eden Kutlu şöyle devam etti: "Kadınlar onun için güzel konuşur, güzel yazarlar. Erkekler de uzaysal düşünme, üç boyutlu düşünme gelişmiştir. Kadınlarda konuşma mükemmeldir. Ancak, erkeklerde bu daha azdır. Erkeklerde mühendis kafası iyidir, üç boyutlu düşünür. Ama kadınlar edebiyatı daha güzel yaparlar. Bu beyindeki merkezlere bağlı. Kadınlar daha detaycı. Erkekler de toparlayıcıdır."

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